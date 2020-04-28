Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada 1 Mayıs ile beraber 3 gün sokağa çıkma yasağı olacağını belirtmişti. Şimdi ise 16,17,18,19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Soru vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi ile 2.900 kişi yaşamını yitirdi. 16,17,18,19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
16,17,18,19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
16,17,18,19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında 65 yaş üstü bireylere sınırlı süreyle ve maskeli olmak kaydıyla sokağa çıkma istisnası getirilmesi gündemde. AK Parti MYK toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü nüfusa getirilen sokağa çıkma yasağında esnetmeye gidilmesi gündeme getirildi. Bir ayı aşkın süredir evlerinden çıkamayan bu yaş grubunun yaşadığı ruhi sıkıntıyı azaltmak amacıyla neler yapılabileceğinin konuşulduğu toplantıda hafta sonları "şartlı" izin verilmesi alternatifi görüşüldü. Bu çerçevede hafta sonlarında, 65 yaş üstü vatandaşların 3 saat süreyle maske takarak sokağa çıkabilmesi planlanıyor. Konunun Bilim Kurulu ve kabine toplantılarında değerlendirilebileceği belirtilirken, nihai karar için önümüzdeki süreçteki Kovid-19 ile ilgili veri tablolarına bakılacağı kaydediliyor.
1-2-3 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ
Belirtilen tarihler için sokağa çıkma yasağı genelgesi henüz açıklanmadı. Genelge yayımlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
GEÇEN HAFTAKİ 4 GÜNLÜK YASAKLA İLGİLİ GENELGE
Geçtiğimiz hafta uygulanan genelgede, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgının/bulaşının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla bir çok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.
Genelge ile 22 Nisan saat 24.00 ile 26 Nisan saat 24.00 arasında istisnalar hariç Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.
Uygulamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Bu kapsamda vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
19 MAYIS NEDEN ÖNEMLİ?
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı. Bugün itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk, bu bayramı Türk gençliğine armağan etti.
Türk tarihinde kutlanması gereken günlerden biri 19 Mayıs 1919, Anadolu'da yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atıldığı gündür ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır.
19 Mayıs'ın millî bayram olarak ilan edilmesi de bu tarihinin önemi vurgulamaktadır.
Şanlı Türk Tarihi birçok başarılarla süslüdür. Tarihimizde yaşanmış olan bu başarılar hiçbir zaman unutulmaması için bu başarıları elde eden insanlarımızın hatırlanması amacı ile belirli gün ve haftalarda bir dizi etkinlikler düzenlenmektedir.
Milletçe kutladığımız bu milli bayramlardan birisi de19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'dır. 19 Mayıs tarihi Türkiye Cumhuriyeti için çok şey ifade etmektedir. 19 Mayıs 1919 günü Atatürk'ün Samsun'a milli mücadeleyi başlatmak için geldiği bir gün olması sebebiyle aslında Türk milletinin de kurtuluşunun başladığı gündür. Atatürk'ün doğum gününü soranlara, 19 Mayıs'ı işaret etmesi bunun en büyük kanıtıdır.
19 Mayıs 1919 tarihi, bir toplumu esaret altında kalmaktan kurtaran, Türk Milletinin ulus olmaya yönelik olarak yazgısını değiştiren, yarınlarını aydınlatan, sonuçta tam bağımsızlığını sağlayan Türk ulusunun ve Atatürk'ün doğum günüdür. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı günün milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilmesi, 19 Mayıs 1919 tarihine büyük bir anlam katmaktadır. Atatürk'ün bu günü genç