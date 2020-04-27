Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ABD'li doktorların, mavi veya mor renge dönüşen ayak parmağı semptomunun corona virüsün erken bir belirtisi olarak ortaya çıktığı yönündeki araştırmalarını değerlendirdi. Prof. Dr. Ceyhan, bu ve bunun gibi bulguların corona virüs sürecinin ilk başlarında dikkat çekmediği ve yeni farkına varıldığını söyledi.
Prof. Dr. Ceyhan, "Önce 100, 200 vaka yayınlanırken bir kaç yüz vakada bir görülen bulgular yer almıyordu. Geniş seriler yayınlanmaya başlanınca tecrübe binler, yüzbinler, milyonlarla ifade edilince artık nadir görülen bazı bulgular da dikkat çekmeye başladı" dedi.
'VİRÜS DAMAR İÇİNDE PIHTILAŞMAYA NEDEN OLUYOR'
Corona virüsün, damar içi tıkanıklığa yol açtığına vurgu yapan Prof. Dr. Ceyhan, "Bu son derece mantığına uyan bir şey. Virüs çok belirgin şekilde damar içi pıhtılaşmaya yol açıyor. Kalpte de bazı problemlerin ortaya çıkmasının nedeni bu. Akciğerde bazen ağır tabloların ortaya çıkmasının nedeni de bu. Virüsün koku sinirini takip ederek beyine ulaşması, orada beyin dokusunda, beyin intihabı yaptığını Türkiye'de de gördük. Sara hastalığı nöbetlerine benzer nöbetler yaptığı, tat alma, koku alma duyusundaki bozukluklar yavaş yavaş ortaya çıktı; ama yeni belirtiler virüsün mutasyona uğramasıyla alakası yok. Baştan itibaren vardı. Bunların nedeni araştırılırken ölen hastaların otopsisine bakıldı. Beyinde virüse rastlanmadı. Sonradan anlaşıldı ki bunun da esas nedeni bu virüsün neden olduğu damar içindeki pıhtılaşma. Kollarda, bacaklarda olduğu zaman bu pıhtı en uç noktaya, büyüklüğüne göre gidip atar damarı tıkıyor. Tıkayınca o bölge kanlanmıyor. Önce bir üşüme o bölgede, his kaybı, soğukluk ortaya çıkıyor. Bir süre içinde orası artık oksijenlenmediği için mavi, mor renk değişikliği ortaya çıkıyor" diye konuştu.
Bunun devamında kangren vakalar rapor edildiğini kaydeden Prof. Dr. Ceyhan, "Kolu, bacağı kesilmek zorunda kalan hastalar oldu. Burada damar içi pıhtılaşma çok önemli faktör, tedavide de biz bunu önleyici ilaçlar kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.
'BU TABLO 1'İNCİ HAFTANIN SONUNA DOĞRU OLUYOR'
Ayak parmağının mavi veya mor renge dönüşmesinin erken süreçte görülmediğinin altını çizen Prof. Dr. Ceyhan, "Bu tablonun ortaya çıkması hastalığın birinci haftasının sonuna doğru olduğu için çoğu hasta corona virüs tanısı almış oluyor. Sadece hiç ateş, öksürük olmadan, parmağında morluklarla, renk değişikliğiyle başvuran hasta pek yok. Bu damar içi pıhtılaşmaya yol açan birçok hastalıkta da görülebilir. Bunu hemen corona virüse yormamak lazım, eğer bir hafta içinde ateş ve öksürükle giden bir hastalık geçirmediyse" diye konuştu.
KORONA VİRÜSÜNÜN GÜN GÜN BELİRTİLERİ NELER?
1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.
6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.
7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.