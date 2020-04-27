Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ABD'li doktorların, mavi veya mor renge dönüşen ayak parmağı semptomunun corona virüsün erken bir belirtisi olarak ortaya çıktığı yönündeki araştırmalarını değerlendirdi. Prof. Dr. Ceyhan, bu ve bunun gibi bulguların corona virüs sürecinin ilk başlarında dikkat çekmediği ve yeni farkına varıldığını söyledi.

Prof. Dr. Ceyhan, "Önce 100, 200 vaka yayınlanırken bir kaç yüz vakada bir görülen bulgular yer almıyordu. Geniş seriler yayınlanmaya başlanınca tecrübe binler, yüzbinler, milyonlarla ifade edilince artık nadir görülen bazı bulgular da dikkat çekmeye başladı" dedi.