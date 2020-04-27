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    Son dakika: 'li vekillerin 30 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te!

    Son dakika haberine göre 'li 21 milletvekiline ait 30 dokunulmazlık dosyası, Anayasa-Adalet 'na havale edildi. İşte dokunulmazlık dosyası bulunan milletvekilleri...

    HDP'li vekillerin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

    'li 21 milletvekilinin bulunduğu 'Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri', TBMM Başkanlığına sunuldu. Aralarında Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş'a ait olan da bulunan 30 dokunulmazlık dosyası Anayasa-Adalet 'na havale edildi.

    Dokunulmazlık dosyası bulunan milletvekilleri şöyle:

    Mardin Milletvekili Pero Dundar, Hakkari Milletvekilleri Sait Dede, Leyla Güven, Antalya Bülbül, Şanlıurfa Milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Diyarbakır Milletvekilleri Salihe Aydeniz, Dersim Dağ, Musa Farisoğulları, , Remziye Tosun, Muş Milletvekilleri , Şevin Coşkun, Van Milletvekilleri Muazzez Orhan Işık, Sezai Temelli, Batman Milletvekilleri Necdet İpekyüz, Ayşe Acar Başaran, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Adana Milletvekili Kemal Peköz, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Mersin Milletvekili Rıdvan Turan.

    Kemal Bülbül'ün 3, Salihe Aydeniz'in 2, Semra Güzel'in 4, Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in 3 ve Nuran İmir'in 2 dosyası bulunuyor.

    Haberler Güncel Son dakika: HDP'li vekillerin 30 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te!
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