Başkan Erdoğan, bugün telekonferansla yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne liderlik yapacak. Toplantıda Coronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak tedbirlerin yanı sıra rehavete kapılmadan, tedbirli ve kademeli normalleşmenin sağlanması için yol haritası ele alınacak.
4 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkisinin değerlendirileceği toplantıda, bu hafta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile haftasonunun birleştirilerek 3 günlük sokağa çıkma yasağı tedbiri uygulanması değerlendirilecek. Kabine toplatısında 65 yaş üzerindeki vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağının belli saatlerde esnetilmesi de ele alınacak.
HASAN AY
4 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkisinin değerlendirileceği toplantıda, bu hafta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile haftasonunun birleştirilerek 3 günlük sokağa çıkma yasağı tedbiri uygulanması değerlendirilecek. Kabine toplatısında 65 yaş üzerindeki vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağının belli saatlerde esnetilmesi de ele alınacak.
HASAN AY