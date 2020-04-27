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    • Güncel
    • 27.04.2020 Gazete
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    Gözler Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki ’de

    Beşinci kez videokonferansla bugün toplanacak ’de, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması masaya yatırılacak. 65 yaş üzeri vatandaşların durumu görüşülecek.

    Gözler Kabine’de
    Başkan Erdoğan, bugün telekonferansla yapılacak Cumhurbaşkanlığı si'ne liderlik yapacak. Toplantıda Coronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak tedbirlerin yanı sıra rehavete kapılmadan, tedbirli ve kademeli normalleşmenin sağlanması için yol haritası ele alınacak.

    4 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkisinin değerlendirileceği toplantıda, bu hafta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile haftasonunun birleştirilerek 3 günlük sokağa çıkma yasağı tedbiri uygulanması değerlendirilecek. Kabine toplatısında 65 yaş üzerindeki vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağının belli saatlerde esnetilmesi de ele alınacak.


    HASAN AY
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