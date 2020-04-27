AVM'ler ne zaman açılacak Mayıs ayında AVM'ler açılıyor mu?

AVM'lerin faaliyetlerine tekrar ne zaman başlayacağı, hem dükkan sahiplerinin hem de vatandaşların merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Konuya dair son açıklama ise Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş'tan geldi. İşte, 'AVM'ler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM'lerin açılması yönünde kendilerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından baskı yapıldığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu ifade etti. Hukuki yollara başvuracaklarını ifade eden Altaş, AVM'lerin Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı'nın da uygun görmesi halinde 11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya başlayacağını söyledi.