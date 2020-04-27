20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? COVID-19 salgını kısa zamanda yayılarak dünya çapında birçok kişinin ölümüne sebep oldu. Virüsün Türkiye'de de görülmesi ile sağlık tedbirleri doğrultusunda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Çoğu kişi bu durumun ne zaman sona ereceğini merakla araştırmaya başladı. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bir süredir yakın kurmaylarıyla mesaisini sürdürdüğü Huber Köşkü'nden beşinci dijital kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda gündemi ağırlık olarak koronavirüse karşı alınan tedbirler ve salgının ardından normalleşme döneminde atılacak adımlar oluşturacak.
GÖZLER KABİNEDE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bir süredir yakın kurmaylarıyla mesaisini sürdürdüğü Huber Köşkü'nden beşinci dijital kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda gündemi ağırlık olarak koronavirüse karşı alınan tedbirler ve salgının ardından normalleşme döneminde atılacak adımlar oluşturacak. Kabinede, okullarda 30 Nisan'da sona erecek olan uzaktan eğitime devam sürecinin uzatılması ve cuma gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının 3 gün olarak uygulanması formülü ele alınacak.
Kabinede normalleşme döneminde kademe kademe hayata geçirilecek 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin yanı sıra 16 bakanlığın hazırladığı normalleşme eylem planları tüm yönleriyle değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgındaki son durumla ilgili bilgileri paylaşacağı toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 4 günlük sokağa çıkma yasağının sokaktaki yansımaları ve tedbirlere uyum konusunda 31 şehirden gelen istatistiklerle ilgili brifing verecek.
65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN İFTAR SONRASI KARARI
Ramazan ayı boyunca iftarlardan sonra oluşacak yoğunluğu önlemek için İçişleri Bakanlığının çalışmaları sürüyor. İftar sonrası şehirlerde oluşabilecek kalabalıkların önüne geçilmesi için valiliklere talimatlar verildi. Yoğunluğun fazla yaşanacağı cadde, meydan ve diğer bölgeler Ramazan ay boyunca yaya ve araç giriş çıkışına kapatılacak. 65 yaş üstü için, iftardan yarım saat veya bir saat sonra" hava alma " istisnası uygulanabilir.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SICAK GELİŞME
65+ Yaşlı Hakları Derneği de, sokağa çıkma yasağında belli şartlarla esnetme talep etti. Yasağın uzamasının 65 yaş üstü için sorun yarattığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Bu sorunların en kolay görünen ve gözleneni, 'evde hapis kalma' halinin neden olduğu bunaltıcı ruh durumu. Ancak bu koşulların, yaşlıların fiziki durumunu da etkileyeceği, bağışıklık sistemi üzerinde yeni bir baskı oluşturabileceği yolunda görüşler de var. 65+ bireyler, durum ve davranışları, ihtiyaçları, sağlık durumları ve riskleri açısından yekpare bir kitle değildir. Bu kişiler arasında, yaşamak için çalışmak zorunda olanlar da var. Başlangıçta ve olayın aciliyetine uygun olarak, tek kalemde şekillendirilen yasak kararının, bu geniş kitlenin farklı durum ve ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor.
Bilişsel, psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkları nedeniyle özel ihtiyaçları olan 65+ bireyler için, 'özel ihtiyaçları olan çocuk ve gençler' için getirilen istisnaya benzer bir uygulamanın da hayata geçirilmesi doğru olacaktır.
65+ bireylerin, genel sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde, günün belli saatlerinde, kendi mahalleleriyle sınırlı olarak sokağa çıkmalarına izin verilmelidir. Bütün iyileştirici düzenlemelere rağmen, pandemi koşulları sürdükçe, 65+ bireylerin evde izolasyonu temel koruyucu önlem olacak. Bu durum uzadıkça, aile, akrabalar ve komşulardan oluşan yakın koruma çemberinin üzerine düşen sorumluluk artacaktır."
NORMALLEŞME NE ZAMAN?
Normalleşmenin ne zaman başlayacağı sorusuna Sağlık Bakanı "Biraz daha sabır" demişti. Yapılan son açıklamalarda ise Mayıs ayından itibaren kısıtlamaların aşama aşama esnetilmesinin planlandığı bildirildi.
AVM'LER KADEMELİ AÇILACAK
Kabinede ele alınacak planlamaya göre vaka sayılarının az olduğu küçük şehirlerde AVM'lerin ve restoranların kademeli olarak açılması öngörülüyor. Kurban Bayramı'na kadar geçecek iki aylık dönemdeki sahadaki duruma göre normalleşmenin eğitim, ulaştırma, sağlık alanında kademeli olarak genişletilmesi ve virüs öncesindeki döneme dönülmesi planları da kabinenin gündemi arasında olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da mayıs ayı sonundan başlayarak normalleşmesi planlanan turizm sezonunda otellerde uygulanacak kurallar, açık büfenin sonlandırılması, odaların belli süre boş bırakılması, tesislerdeki yeni hijyen kriterleri ve hazırlıkları süren sertifikasyon çalışmalarıyla ilgili Erdoğan'a brifing verecek.