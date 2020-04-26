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    • 27.04.2020 05:07
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    Filistinli vekil Erdoğan'ı övdü li vekiller çıldırdı: Lideriniz Erdoğan'la barışmak için yerlerde sürünüyor

    Meclisi'ndeki toplantıda, Üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin, Kovid-19 salgını nedeniyle 'de kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Başkan 'dan övgüyle bahsetmesi, iktidardaki Likud partisi milletvekillerini rahatsız etti. Tıybi, tepkilere karşı, "Sizin lideriniz Erdoğan'la barışmak için yerlerde sürünüyor." dedi.

    Filistinli vekil Erdoğan'ı övdü İsrailli vekiller çıldırdı

    Filistinlileri temsil eden Üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'de kalan vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Cumhurbaşkanı 'ı övmesi, iktidardaki Likud partisi milletvekillerini rahatsız etti.

    Ortak Arap Listesi Bloku bileşenlerinden Arap Değişim Hareketi Partisi Genel Başkanı Tıybi'nin ofisi tarafından basınla paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden milletvekili Tıybi ile Likud partisi milletvekilleri arasında tartışma yaşandığı görüldü.

    İsrail Meclisi'ndeki bir komisyon toplantısında söz alan Tıybi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçağın, Türkiye'de mahsur kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencileri yakınlarındaki Ben Gurion Havaalanı'na getirdiğini belirterek şunları söyledi:

    "Bu gece evlatlarımızı taşıyan bir uçak daha iniş yaptı. Başvurumuzun ardından bu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği ikinci bir insani hareketti. Geçen hafta yine öğrencilerimizi taşıyan başka bir uçak daha gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir hafta içinde Türkiye'de mahsur kalan öğrencilerimiz için iki uçak tahsis etti."

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekilleri, Tıybi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunmasına tepki gösterdi.

    Bunun üzerine Netanyahu'ya dair yolsuzluk dosyalarını hatırlatan Tıybi, Erdoğan'ı işaret ederek, "Ben karizmatik liderleri severim. Hakkında yolsuzluk iddianamesi olanı değil." ifadesini kullandı.



    NETANYAHU YERLERDE SÜRÜNÜYOR
    Tıybi, tepkilere ayrıca, "Sizin lideriniz Erdoğan'la barışmak için yerlerde sürünüyor." dedi.

    Tıybi, geçen hafta da yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 'da kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti.

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