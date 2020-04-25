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    • 25.04.2020 12:28
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    : kuzeyi Haftanin bölgesinde 12 ’lı etkisiz hale getirildi

    MSB: kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize lerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 ’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.

    Haftanin bölgesinde PKK'ya ağır darbe!

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

    kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Nisan 2020 tarihinde 'lı bölücü lerce havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

    Bölgede tespit edilen hedefler derhal Hava Kuvvetleri unsurlarımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

    Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır.


    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

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