Oruç nasıl açılır? Peygamber Efendimiz orucu neyle açardı? Mübarek Ramazan ayı tüm fazileti, huzuru ve coşkusuyla idrak edilmeye başlandı. Ramazan ayında milyonlarca Müslüman her gün oruç tutacak ve iftar vaktinde oruçlarını açacak. İlk iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte oruç nasıl açılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peygamber Efendimiz orucu neyle açardı? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED ORUCUNU NEYLE AÇARDI?

Hazreti Muhammed orucunu açarken hep hurmayı tercih ederdi. Hazreti Muhammed'in orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Selman İbn-i mir (r.a.),

Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'

Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'