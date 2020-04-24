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    • 24.04.2020 07:45
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    'den ve uyarısı | 24 Nisan Cuma

    haberi... "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arayan vatandaşlara beklenen haber Metroroloji'den geldi. 'den yapılan son dakika açıklamasında sıcaklıkların azalacağı belirtilirken, bazı bölgelerimiz içinse ve uyarısında bulunuldu. Peki bugün hangi illerimizde yağış var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasında göre 24 Nisan tahminleri.

    Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

    Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, 'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Niğde, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Aydın'ın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın güney kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinde Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis'in kuzey ilçeleri ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın güney kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinde Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis'in kuzey ilçeleri ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: 'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif, yükseklerinde yer yer orta kuvvette zirai olayı beklendiğinden, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 22°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 17°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 20°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 18°C

    Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Denizli ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ °C, 19°C

    Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 22°C

    Parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 24°C

    Parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 20°C

    Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın güney kesimleri ve Hatay'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    ADANA °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    ANTALYA °C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    HATAY °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    ISPARTA °C, 13°C

    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU

    Parçalı, güney kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 17°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 17°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 20°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 12°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 16°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 18°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 17°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 14°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı bulutlu, doğusunun akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 18°C

    Parçalı bulutlu

    SAMSUN °C, 12°C

    Parçalı bulutlu

    TOKAT °C, 15°C

    Parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 12°C

    Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ile Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Bitlis'in kuzey ilçeleri ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ERZURUM °C, 11°C

    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    KARS °C, 8°C

    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    VAN °C, 10°C

    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    MARDİN °C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    SİİRT °C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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