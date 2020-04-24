Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.04.2020 15:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.04.2020 15:44
    ABONE OL

    İnfial yarattı! 3 aylık köpeği kim katletti? ?

    Bir işyerinde çalışan Ozan Ö. isimli şahıs patronun 3 aylık köpeği ’yı vahşice öldürdü. Kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle minik köpeği defalarca yere vuran şahıs olay sonrası kaçtı. Defalarca yere çarpılan Dora hayatını kaybetti. infial yaratan görüntülerin ardından saldırganın yakalanabilmesi için sosyal medyada ”Dora için adalet” etiketiyle paylaşımlar yapılıyor. Bu bağlamda olay sonrası kaçan şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

    İnfial yarattı! 3 aylık Dora köpeği kim katletti?

    İstanbul'da O.Ö isimli şahıs, lastikçide 'kendisini rahatsız ettiği' gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği yere vurarak öldürmüştü. Olay sonrası kaçan şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin köpeğe şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılmış büyük tepki çekmişti. Görüntülerde şüpheli şahıs, köpeği havaya kaldırarak yere vuruyor, yavru köpek ise bir süre sonra ölüyor.

    Dora için Adalet

    Sosyal medyada infial yaratan görüntülerin ardından saldırganın yakalanabilmesi için sosyal medyada "Dora için adalet" etiketiyle paylaşımlar yapılıyor.
    Haberler Güncel İnfial yarattı! 3 aylık Dora köpeği kim katletti? Dora köpek katili yakalandı mı?
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri