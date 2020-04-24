İstanbul'da O.Ö isimli şahıs, lastikçide 'kendisini rahatsız ettiği' gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği yere vurarak öldürmüştü. Olay sonrası kaçan şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin köpeğe şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılmış büyük tepki çekmişti. Görüntülerde şüpheli şahıs, köpeği havaya kaldırarak yere vuruyor, yavru köpek ise bir süre sonra ölüyor.