Güllaç, Ramazan ayı denilince akla gelen ilk tatlılardan birisi oluyor. Osmanlı Devleti döneminde tahtın adayları şehzadelere de yapılan bir tatlı olan Güllaç lezzetli tadının yanı sıra hafifliğiyle de halk arasında özellikle Ramazan ayında çok sevilerek tüketilen bir tatlıdır. Ramazan ayının ilk gününde güllaç yapmak isteyenler "Güllaç tarifi, nasıl yapılır?" hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Peki, güllaç malzemeleri nelerdir? İşte evde kolay güllaç yapılışı
EVDE KOLAY GÜLLAÇ TARİFİ
Malzemeler:
-10 yaprak güllaç
-1,5 litre süt
-2 su bardağı şeker
-Çekilmiş ceviz
-2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)
Üzeri için:
-File Fıstık
-Ceviz
-Nar tanesi
Yapılışı:
Süt ve şekeri tencereye alarak ısıtın, şekerler tamamen eridikten sonra sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakın. Süt el yakmayacak şekilde olduktan sonra tatlıyı tepsiye döşeyin. Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye koyun. Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt dökün. Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarladıktan sonra 5. katı ıslatın. Bu kata ceviz serpin ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serin. Kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar aldıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirin. Tatlıyı buz dolabına koyarak en az 2-3 saat dinlendirin ve sonrasında üzerini süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.
OSMANLI DEVRİNDE GÜLLAÇ
II. Murad devrine yani 1400'lü yıllara ait kayıtlarda güllacın Osmanlı mutfağına girdiği ve kitaplarda yer aldığı görülmektedir. Bu tarihe kadar uzanan güllaç tarifleri arasında güllaç, yumurtalı güllaç ve tava güllacı şeklinde üç tarife rastlanmaktadır.
Halk arasında da 15. yüzyıl ortalarına kadar mısır nişastasından yufka açıp stoklar ve havayla temas halinde olduğu için kuruyan bu yufkaları süt ve şekerle ıslatıp yerdi. Zamanla içine gül suyunun da eklenmesiyle ortaya "güllü aş" ismi verilen tatlı çıktı ve tıpkı "sütlü aş"ın "sütlaç"a dönüşmesi gibi bu tatlının ismi "güllaç" olarak anılageldi. Arif Bilgin'in Osmanlı Saray Mutfağı kitabındaki bilgilere göre, güllaç ilk kez saraya 1489 yılında alındı.
Osmanlı sultanlarının sofralarından eksik etmediği güllacın 200 gramında yaklaşık 300 kalori bulunuyor ve büyük çoğunluğu Ramazan ayında olmak üzere günümüzde Türkiye'de yılda ortalama 250 ton üretilip tüketiliyor.
Güllaç, Ramazan deyince akla gelen ilk tatlılardan biridir. Güllaç, sütlü olduğundan iftardan sonra rahatlıkla yenebilecek, hazmı kolay ve hafif bir tatlıdır. Sarayda da bu özelliğiyle çokça tercih edilmiştir. Arif Bilgin'in Osmanlı Saray Mutfağı kitabındaki bilgilere göre, güllaç ilk kez saraya 1489 yılında alındı.