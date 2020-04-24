Ramazan'da tutamadığımız oruç günlük ücreti ne kadar?

Fitre, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman'a vaciptir. Bireyin fitre ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak fitrede zekât için öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.
SMS İLE FİTRE AÇIKLAMASI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada; faturalı ve faturasız tüm hatlardan 5601'e SMS ile fitre bağışında bulunulabileceğini duyurdu. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 27 TL olacak. Erbaş, "Zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlar, 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adreslerinden online olarak ve tüm PTT şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapılabilir." ifadelerini kullandı.
Erbaş, "Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlisi hocalarımızı ve milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ramazan'da televizyon, radyo kanallarında ya da sosyal medyada program yapan, konuşan herkesten, toplumumuza doğru bilgi aktarma konusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, kaynağı belli olmayan, hayatımıza değer katmayan anlamsız bilgi ve konuları ekrana ve gündeme getirmemelerini; güzel, yapıcı ve birleştirici bir üslup kullanmalarını ve tartışma meydana getirecek, polemik üretecek popülist tavırlardan uzak kalmalarını özellikle istirham ediyorum."
Erbaş, "İftar sofraları kurmak yerine, gıda paketleri, alışveriş kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacağız." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "35 ülkede ramazan ayının sonuna kadar 38 bin 450 gıda, 46 bin iftar paketi dağıtımı ve 10 bin 800 yetime bayramlık kıyafet dağıtacağız." ifadelerini kullandı.
Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu yıl Ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında toplam 12 milyon liraya yakın bir yardım yapacağını açıkladı.
Erbaş, herkesin evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabileceğini, teravih namazının ferdi olarak da kılınabilen bir namaz olduğunu söyledi.
FİTRE NEDİR, NE ZAMAN VERİLİR: Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir. Fitrenin bayram namazından önce verilmesi uygundur. Bayram namazından bir kaç gün önce de verilebilir.
KİMLERİN FİTRE VERMESİ GEREKİR: Fitre, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman'a vaciptir. Bireyin fitre ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak fitrede zekât için öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.