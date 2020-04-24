Ramazan'da tutamadığımız oruç günlük ücreti ne kadar?

SMS İLE FİTRE AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada; faturalı ve faturasız tüm hatlardan 5601'e SMS ile fitre bağışında bulunulabileceğini duyurdu. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 27 TL olacak. Erbaş, "Zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlar, 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adreslerinden online olarak ve tüm PTT şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, "Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlisi hocalarımızı ve milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü: