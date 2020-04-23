Son dakika: Başkan Erdoğan: Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ramazan ayıyla ilgili Bakara Suresi 183. ayetin bulunduğu görselle bir paylaşımda bulundu.
Hoş geldin ya Şehr-i #Ramazan pic.twitter.com/Dfae4rx05H— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2020
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin ya Şehr-i #Ramazan" ifadelerine yer verdi.
BAKARA SURESİ 183. AYET: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.