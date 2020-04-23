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    • 23.04.2020 23:55
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    Son dakika: Başkan Erdoğan: Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan

    Son dakika haberine göre, Başkan , hesabı Twitter'dan Ramazan ayıyla ilgili 183. ayetin bulunduğu görselle bir paylaşımda bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan Ramazan mesajı

    Başkan , hesabı Twitter'dan Ramazan ayıyla ilgili 183. ayetin bulunduğu görselle bir paylaşımda bulundu.



    Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin ya Şehr-i #Ramazan" ifadelerine yer verdi.



    BAKARA SURESİ 183. AYET: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.

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