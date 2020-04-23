Son dakika: Başkan Erdoğan: Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ramazan ayıyla ilgili Bakara Suresi 183. ayetin bulunduğu görselle bir paylaşımda bulundu.



Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda,ifadelerine yer verdi.Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.