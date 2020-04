Sağlık çalışanları oruç tutmayabilir mi? Virüsle uğraşan sağlıkçılar Ramazan'da ne yapmalı?

Corona virüs salgınıyla mücadele edilen şu süreçte sağlıklı olan her bireyin oruç tutması Allah'ın emriyle farz kılınmıştır. Yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, corona virüs (covid-19) hastaların oruç tutması sağlık durumlarını kötüleştireceği için önerilmez. Virüsle ilgilenen sağlık çalışanlarının oruç tutup tutmaması gerektiğiyle ilgili ise Diyanet'ten açıklama geldi.



SAĞLIK ÇALIŞANLARI ORUÇ TUTMALI MI?



Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasına göre özetle konudan şu şekilde bahsedilmiştir: "Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah'ın emriyle farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekün ertelenmesi mümkün değildir. Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları, hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır." Oruç tutmaları halinde hem sağlıklarının bozulmasından hem de sağlık hizmetlerinin aksamasından endişe eden sağlık çalışanları, hamile veya emziren kadınlar, ağır ve meşakkatli işlerde çalışıp sağlıklarının bozulacağından endişe edenler, mazeretleri devam ettiği sürece daha sonra kaza etmek üzere oruç tutmayabilirler. Sağlık durumları hiçbir şekilde kaza oruçlarını tutmaya el vermeyenlerin tutamadıkları her bir gün için fakirlere bir oruç fidyesi ödemeleri gerekir.





Diyanet açıklamasına bakıldığında özetle sağlık çalışanlarının oruç tutmak zorunda olmadığı görülmektedir. Sağlık hizmetlerinin aksamaması virüsün yayılma hızı üzerinde doğrudan etkilidir. Bu nedenle virüs ile uğraşan sağlık çalışanları daha sonra kaza etmek üzere oruç tutmayabilir.

Nihat Hatipoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde: "Sağlıkçılar zor şartlarda çalıştıkları malum. Özellikle hastahanede, yoğun bakımda hastalarla muhatap olan sağlıkçılar daha riskli şartlarda çalışıyorlar. Sürekli su içmek, ilaç almak zorunda olabilirler. Mevcut olan yoğunluk devam ettikçe oruç tutamayabilirler. Bu tamamıyla kendi şartlarını ve sıhhatlerini göz önünde tutarak alacakları bir karardır. Ramazanda oruç tutamayacak olan kişiler ramazan sonrasında on bir ay içerisinde oruçlarını kaza etmeliler."