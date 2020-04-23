Ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde ramazan pidesi tarifi!

On bir ayın sultanı Ramazan ile özdeşleşen Ramazan pidesi olmazsa olmazlardandır. Sıcacık ve taptaze fırından çıkan pideler Ramazan'da iftar sofralarını lezzetlendirir. Pratik hazırlanan Ramazan pidesi tarifini sizler için derledik, isterseniz evinizde kendi pidenizi hazırlayıp sevdiklerinize sunabilirsiniz.



EVDE KOLAYCA HAZIRNANA RAMAZAN PİDESİ TARİFİ



Malzemeler

-1 paket maya

-2 su bardağı ılık süt

-yarım tatlı kaşığı şeker

-yarım su bardağı ılık su

-yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yaği

-1 yemek kaşığı tuz

-5. 5 su bardağı un



Hamura sekil vermek için;

-1 yemek kaşığı un

-5-6 yemek kaşığı su



Üstüne sürmek için:

-bir yumurtanın sarısı

-1 yemek kaşığı sıvı yağ

-1 yemek kaşığı süt

-1 tatlı kaşığı yoğurt

İsteğe göre susam ve çörek otu dökülebilir.





Yapılışı:

Derin bir kaba maya, süt ve şeker ekleyip 10 dakika bekletin. Sırasıyla diğer malzemeleri ekleyin. Hamuru yoğurun ve kıvama geldikten sonra 40 dakika mayalanması bekletin. Hamuru 2 ya da 3 parçaya bölün. Tezgaha un serptikten sonra her parçayı alıp elinizi de unluyarak açın. Nasıl şekil vermek istediğiniz tamamen size kalmış.



Açtığınız hamuru yağladığımız tepsiye koyun. Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlarına sonra orta kısma iyice bastırarak kare ya da baklava dilimi gibi şekil verin. Hamuru yarım saat mayalanması için bekletin ve tekrar şekil verdiğimiz kısımlarına yukarıdaki işlemi tekrarlayın. Çatal ile delikler oluşturun ve üzerine sos sürüp, bolca susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.