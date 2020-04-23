Niyet etmeden oruç tutunca kabul olur mu?

Niyet etmek yapılan her şeyin başında gelir. Niyet etmeden yapılan bir işin değeri olmaz. Dolayısıyla oruç tutmadan önce niyet etmek gerekir. "Niyetsiz yapılan amel ibadet değeri kazanmaz" sözünden yola çıkarak her ibadette olduğu gibi oruçta da kalben niyet etmek önemlidir, dil ile söylenmese de olur.



ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?



Diyanet'in açıklamasına göre;

Oruç için niyetin vakti, akşam namazı vaktinin girmesiyle birlikte başlar. Oruç için sahura kalkması fiili bir niyettir. Kimi sahura kalkmamış olsa bile sabah bu bilinç içinde ise niyetli sayılır.



Ramazan orucu ile günü belirlenmiş adak orucu ve nafile oruçlarda niyet etme zamanı, öğle namazına yaklaşık bir saat kalana kadar devam eder. Bunların dışındaki, kefaret, kaza, günü belirlenmemiş adak oruçlarında ise "imsak"tan önce niyet edilmesi gerekir.

ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ



Oruç ile ilgili hadislerinde Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor ki: "Adem oğlunun her ameli katlanır. Bir iyilik yedi yüz misline kadar katlanabilir. Yalnız oruç müstesna. Çünkü onun mükafatını Allah verecektir. Oruçlu iken iki ferah vardır. Birincisi iftar zamanının sevinci, diğeri Rabbine ulaştığı zamanki sevinçtir" (Müslim)



Allah buyurmuştur ki: "Oruçlu kimse benim rızam için yemesini, içmesini ve cinsi münasebetlerini bırakmıştır. Oruç doğrudan doğruya benim için yapılan (riya karışmayan) bir ibadettir. Onun mükafatını doğrudan doğruya ben veririm." (Buhari)



"Kim mazeretsiz olarak Ramazan'da bir gün oruç yerse, ebediyen oruç tutsa da onu kaza etmiş olmaz." (Tirmizi)



"Oruç sahibini koruyan bir kalkandır. Oruçlu kimse saygısızlık yapmasın, ahlaksızca konuşmasın. Eğer birisi kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum, ben oruçluyum" desin, Ona bulaşmasın."



" Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Kıyamet günü Oruç tutanlar o kapıdan çağırılacaklardır. Kim oruç tutanlardan ise o kapıdan cennete girecektir. Kim de o kapıdan girerse ebedi olarak susuzluk çekmeyecektir."