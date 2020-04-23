Corona’nın gerçek yüzü

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, dünyayı esir aldı. Önceki gün Çin'den gelen görüntü, virüsün vücutta bıraktığı hasarın en korkunç kanıtıydı. Wuhan'da virüsle enfekte olan Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng, iki aylık tedavinin ardından uyandı. Ten renkleri tamamen değişen doktorlar, tıp dünyasında şaşkınlık yarattı. Doktorların ten renklerindeki değişimin, virüsün karaciğerinde hasar bırakmasından kaynaklandığı açıklandı.
YOĞUN DEMİR DEPOLANMIŞ
Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Song Jianxin, "Doktorların organları tedavisi sırasında hasar görmüş. Karaciğerlerde depolanması gereken demir, kan damarlarında dolmuş" ifadesini kullandı.
ZAMANLA DÜZELECEK
Çinli Ürolog Dr. Li Shusheng, doktorların ten renginin zamanla normale dönebileceğini söyledi.
ORGANLARI TÜKETİYOR
Yale Üniversitesi'nden Kardiyolog Dr. Harlan Krumholz, "COVİD-19 sadece bir solunum yolu hastalığı değil. Bu hastalık, kalbi, karaciğeri, böbreği, beyni ve kan sistemini etkileyebilir" dedi.
KARACİĞERLERİ HASAR ALMIŞ
Sağlık Bilimleri Üniver-sitesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner, "Karaciğer hasarına bağlı ciltte koyulaşma, uzun süre tedavi gören kişilerde meydana gelir. Virüsle doğrudan ilişkili olmayan nadir bir durum olabilir" dedi.
YOĞUN DEMİR DEPOLANMIŞ
Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Song Jianxin, "Doktorların organları tedavisi sırasında hasar görmüş. Karaciğerlerde depolanması gereken demir, kan damarlarında dolmuş" ifadesini kullandı.
ZAMANLA DÜZELECEK
Çinli Ürolog Dr. Li Shusheng, doktorların ten renginin zamanla normale dönebileceğini söyledi.
ORGANLARI TÜKETİYOR
Yale Üniversitesi'nden Kardiyolog Dr. Harlan Krumholz, "COVİD-19 sadece bir solunum yolu hastalığı değil. Bu hastalık, kalbi, karaciğeri, böbreği, beyni ve kan sistemini etkileyebilir" dedi.
KARACİĞERLERİ HASAR ALMIŞ
Sağlık Bilimleri Üniver-sitesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner, "Karaciğer hasarına bağlı ciltte koyulaşma, uzun süre tedavi gören kişilerde meydana gelir. Virüsle doğrudan ilişkili olmayan nadir bir durum olabilir" dedi.