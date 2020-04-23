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    • 23.04.2020 Gazete
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    Corona’nın gerçek yüzü

    Coronavirüs, korkunç yüzünü bir kez daha gösterdi. ’de iki ay tedavi gören doktorların ten rengi değişti. Sebebi, virüs nedeniyle kullanılan ilaçların karaciğerlerine zarar vermesiydi...

    Corona’nın gerçek yüzü
    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, dünyayı esir aldı. Önceki gün 'den gelen görüntü, virüsün vücutta bıraktığı hasarın en korkunç kanıtıydı. Wuhan'da virüsle enfekte olan Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng, iki aylık tedavinin ardından uyandı. Ten renkleri tamamen değişen doktorlar, tıp dünyasında şaşkınlık yarattı. Doktorların ten renklerindeki değişimin, virüsün karaciğerinde hasar bırakmasından kaynaklandığı açıklandı.



    YOĞUN DEMİR DEPOLANMIŞ
    Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Song Jianxin, "Doktorların organları tedavisi sırasında hasar görmüş. Karaciğerlerde depolanması gereken demir, kan damarlarında dolmuş" ifadesini kullandı.



    ZAMANLA DÜZELECEK
    Çinli . Li Shusheng, doktorların ten renginin zamanla normale dönebileceğini söyledi.



    ORGANLARI TÜKETİYOR
    'nden . Harlan Krumholz, "COVİD-19 sadece bir solunum yolu hastalığı değil. Bu hastalık, kalbi, karaciğeri, böbreği, beyni ve kan sistemini etkileyebilir" dedi.



    KARACİĞERLERİ HASAR ALMIŞ
    Sağlık Bilimleri Üniver-sitesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner, "Karaciğer hasarına bağlı ciltte koyulaşma, uzun süre tedavi gören kişilerde meydana gelir. Virüsle doğrudan ilişkili olmayan nadir bir durum olabilir" dedi.

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