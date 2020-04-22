İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında "Covid-19 olayı ilk gündeme geldiğinde İstanbul Valisi, 39 Belediye Başkanını davet ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanını davet etmiyor" şeklindeki sözlerine ilişkin, 30 Mart 2020 tarihinde CHP Genel Başkanının ifade ettiği gibi herhangi bir toplantının yapılmadığını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında dile getirdiği "Covid-19 olayı ilk gündeme geldiğinde İstanbul Valisi 39 Belediye Başkanını davet ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanını davet etmiyor" iddiası ile ilgili basın açıklaması.https://t.co/ICQlprShIx pic.twitter.com/vEiAmtTQmA — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 22, 2020

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir televizyon programında dile getirilen 'Covid-19 olayı ilk gündeme geldiğinde İstanbul Valisi 39 Belediye Başkanını davet ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanını davet etmiyor.' şeklindeki iddiası nedeniyle açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur" denildi.





Açıklamada şunlar ifade edildi: