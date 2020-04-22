Gölün ortasındaki adada koronavirüsten izole bir hayat sürdürüyorlar

Coronavirüs, dünyayı esir aldı. Yüzbinlerce insanı hayattan kopardı. İlk vakanın 10 Mart'ta görüldüğü ülkemizde can kaybı 2 bin 140'a, enfekte olanların sayısı ise 90 bin 980'e ulaştı. Herkes, virüse karşı korunmak için sıkı tedbirler aldı. Ülkemizde en şanslı olanlar, Beyşehir Gölü üzerindeki Mada Adası'nda yaşayanlardı.
180 KİŞİ YAŞIYOR...
Isparta'nın Şarkikaraağaç İlçesi'ne bağlı adada bulunan 180 kişi virüsten izole bir hayat yaşadı. Yalnızca küreklerle ulaşımın sağlandığı adada yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı. Bugüne kadar ada sakinlerinden hiçbirinde COVİD-19 virüsüne rastlanmadı. Ada sakini Mehmet Karasu (78) "Devletimiz ihtiyaçlarımızı gideriyor. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.
180 KİŞİ YAŞIYOR...
Isparta'nın Şarkikaraağaç İlçesi'ne bağlı adada bulunan 180 kişi virüsten izole bir hayat yaşadı. Yalnızca küreklerle ulaşımın sağlandığı adada yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı. Bugüne kadar ada sakinlerinden hiçbirinde COVİD-19 virüsüne rastlanmadı. Ada sakini Mehmet Karasu (78) "Devletimiz ihtiyaçlarımızı gideriyor. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.