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    • 22.04.2020 13:53
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    'ndan yle ilgili flaş açıklama

    Son dakika haberine göre , ile ilgili telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısını telekonferans yoluyla gerçekleştirdik. Suriye bağlamında KOVID19 salgınıyla mücadeleyi görüştük. İdlib ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum ve sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık." dedi.

    Çavuşoğlu'ndan Astana Süreciyle ilgili flaş açıklama

    , telekonferans yöntemiyle katıldığı 7. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile Suriye bağlamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi görüştü.

    Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
    "Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı telekonferans yoluyla gerçekleştirdik. Suriye bağlamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi görüştük. İdlib ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum ve sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık."

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