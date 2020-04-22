Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telekonferans yöntemiyle katıldığı Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile Suriye bağlamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı telekonferans yoluyla gerçekleştirdik. Suriye bağlamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi görüştük. İdlib ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum ve sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık."
Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısını telekonferans yoluyla gerçekleştirdik. #Suriye bağlamında #KOVID19 salgınıyla mücadeleyi görüştük. İdlib ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum&sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 22, 2020