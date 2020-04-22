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    Almanya'dan getirilen 355 Türk vatandaşı 'da yurda yerleştirildi

    Almanya'dan uçakla getirilen 355 Türk vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün karantinaya alınmak üzere 'daki 'na ait yurda yerleştirildi.

    Almanya'dan gelen vatandaşlar yurda yerleştirildi

    Almanya'dan uçakla getirilen 355 Türk vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alınmak üzere 'daki 'na ait yurda yerleştirildi.

    Almanya'dan 355 kişinin taşındığı uçak, Dalaman Havalimanı'na indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen aralarında çocukların da bulunduğu 355 kişi, otobüslerle Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye getirildi.

    14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR
    Vatandaşlar koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 14 gün karantinaya alınmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğü'ne bağlı Milli Piyango Yurdu'na yerleştirildi.

    Polis, , UMKE, Kızılay ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantinaya alınanların kayıtları yapıldı.

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