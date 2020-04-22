22 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te açıklandı. Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişinin merakla beklediği sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi saat 21.15'te duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Geçen hafta yapılan çekilişte 5 artı 1 bilen 3 kişi 224 bin 452'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte Şans Topu'nda haftanın kazanan numaraları
22 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
3 - 11 - 12 - 25 - 34 ve +9
ŞANS TOPU NEDİR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Şans Topu oyununun 983. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi 224 bin 452'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 19 kişi 3 bin 430 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 286 kişi 304 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 278 kişi 47 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 147 kişi 18 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 64 bin 110 kişi 4 lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 240 kişi 4 lira 75'er kuruş, 1 artı 1 bilen 178 bin 30 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye kazanan kuponların, Giresun'un Merkez, Mersin'in Yenişehir ve Batman'ın Merkez ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.