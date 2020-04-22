22 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te açıklandı. Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişinin merakla beklediği sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi saat 21.15'te duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Geçen hafta yapılan çekilişte 5 artı 1 bilen 3 kişi 224 bin 452'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte Şans Topu'nda haftanın kazanan numaraları

22 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3 - 11 - 12 - 25 - 34 ve +9