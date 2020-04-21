Kuzey Kore lideri Kim Jong Un öldü mü? Kim Jong Un kimdir? Kim Jong Un son durum nedir? Dünya basını, Kuzey Kore diktatörü Kim Jong Un hakkında ortaya atılan iddia ile çalkalanıyor. CNN Internatıonal'ın Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Kim Jong-un'un geçirdiği bir ameliyat sonrası durumunun kritik olduğu belirtildi. Güney Kore basını da, Kim Jong'un aşırı sigara içme, obezite ve fazla çalışma nedeniyle tedavi altına alındığını yazdı.

KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?

ABD istihbaratında görevli bir kaynak, CNN'e açıklamalarda bulunarak Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun çok ağır olduğunu söyledi.

İsmini açıklamayan bir diğer ABD'li yetkili ise Kim'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ama durumunun ağır olup olmamasıyla ilgili net bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.