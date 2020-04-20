Ölüm ilanına göre Şentürk, 14 nisanda yaşamını yitirdi ve 15 nisanda Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK KİMDİR

Namık Kemal Şentürk 1922'de Merzifon'da doğdu. 1945 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. 1948'de Isparta / Sütçüler Kaymakamı oldu. Daha sonra çeşitli ilçelerde kaymakamlık yapan Şentürk, 1961-62 yıllarında Van Vali Vekilliği yaptı, ardından Diyarbakır Valiliğine atandı. Diyarbakır valiliği sırasında belediye başkanlığı görevini de yürüttü. 1964'te İzmir Valisi oldu, 1973'te İstanbul Valiliğine getirildi.





Namık Kemal Şentürk, 1977'de Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından Cumhuriyet Senatosu üyeliğine atandı. 1980 darbesinden sonra Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin(MDP) kurucuları arasında yer aldı. 1983'te yapılan TBMM XVII. Dönem seçimlerinde İstanbul Milletvekili seçildi. Partisinin kendini feshetmesinden sonra Doğru Yol Partisi'ne (DYP) geçti.

1978'den sonra Akbank Yönetim Kurulu ve Güven Sigorta Yönetim Kurulu başkanlıkları görevine ve ayrıca çeşitli vakıf ve derneklerde toplumsal faaliyetlerine devam etti. İzmir'in Konak semtindeki bir ilköğretim okuluna adı verilen Şentürk, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği de yaptı.