AŞI İÇİN DAHA FAZLA GÖNÜLLÜ ÇAĞRISI

Öte yandan, "Yeni tip corona virüs bağışıklık sistemine çok fazla hasar veriyor" diyen profesör, üzerinde çalıştığı aşının güçlü bir bağışıklık yaratmaya yardımcı olacağını söyledi. Ekibinin olası aşıları araştırırken "çok hızlı" çalıştığını ve insan testlerinin önümüzdeki hafta başlayacağını hatırlatan Gilbert, aşının etkili olacağını umduğunu belirtti ve daha fazla gönüllü için çağrı yaptı:

"Aşı için tüm onayları hazırladığımızda, iyi bir gönüllü havuzumuz olmalı ve oldukça hızlı bir şekilde başlayabilmeliyiz."