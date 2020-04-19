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    • 19.04.2020 15:17
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    Son dakika: : hale getirildi

    Son dakika haberleri... 'den yapılan açıklamada "Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda, hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

    MSB: Son 15 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda, hale getirildi" denildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    Haftalık maske üretiminin 10 milyona, tulum üretiminin 110 bine, dezenfektan üretiminin 40 bin litreye çıkarılması planlanıyor.

    (FETÖ ile mücadele)

    15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 397 personel ihraç edildi,5 bin 34 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor.

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