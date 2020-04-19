Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son 15 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Haftalık maske üretiminin 10 milyona, tulum üretiminin 110 bine, dezenfektan üretiminin 40 bin litreye çıkarılması planlanıyor.

(FETÖ ile mücadele)

15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 397 personel ihraç edildi,5 bin 34 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor.