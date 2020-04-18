Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    , vefatının 27. yılında kabri başında anıldı

    8. Cumhurbaşkanı , dün vefatının 27. yılında kabri başında anıldı. tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişi yer aldı. Törene Genel Müdürü , ve 3. katıldı.

    Haberler Güncel Turgut Özal, vefatının 27. yılında kabri başında anıldı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri