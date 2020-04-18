8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, dün vefatının 27. yılında kabri başında anıldı. Törende Coronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişi yer aldı.
Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni katıldı.
Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni katıldı.