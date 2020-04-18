Şehirlere giriş çıkış yasağı uzatıldı mı? İller arası yolculuk yasak süresi ne zaman bitecek? Türkiye genelinde corona virüs önlemleri kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilin valiliğine ek genelge gönderildi.

ŞEHİRLERE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI UZATILDI MI?

30 büyükşehirle Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalar bu gece saat 00.00'dan itibaren 15 gün daha uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği "Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri" ek genelgesi ile büyük şehir statüsündeki 30 il (Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş/çıkışlar, bu gece saat 24.00'dan itibaren daha önce belirlenen usul ve esaslara göre 15 gün daha uzattı.