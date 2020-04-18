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    • 18.04.2020 23:58
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    açıkladı: Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 'da açılıyor

    , Avrupa'nın en büyük kapasitesine sahip hastanelerinden 'nin ilk etabının 'da açılacağını bildirdi. Koca,"Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak" dedi.

    Bakan Koca açıkladı: 20 Nisan'da açılıyor

    , Avrupa'nın en büyük kapasitesine sahip hastanelerinden 'nin ilk etabının 'da açılacağını bildirdi.


    Twitter hesabından İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:

    " büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa'nın en büyük yoğun Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak."

    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor
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