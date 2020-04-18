Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün Beykoz'da yer alan evinde arkadaşlarıyla bir parti düzenlediği iddia edildi.

SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

Komşuların ifade ettiğine göre, söz konusu partide büyük bir tartışma çıktı ve silah sesleri yükseldi.



POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Yükselen silah seslerinin ardından komşuların şikayeti üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin inceleme yaptıkları belirtildi.

Öte yandan bazı görgü tanıkları, site içerisinde yer alan 2 destek güç polisinin olaya ilk müdahalede bulunduğunu, ekiplerin ise ihbarın üzerinden birkaç dakika geçmesinin ardından olay yerine geldiklerini bildirdi.