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    • 18.04.2020 23:07
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    'ün oğlu 'ün Beykoz'daki evinde silah sesleri!

    'ün oğlu 'ün Beykoz'daki evinde arkadaşlarıyla parti düzenlediği ve bu partide büyük bir tartışma çıktığı iddia edildi. Komşuların olay yerinden aktardığı bilgilere göre, söz konusu tartışmada silah sesleri de yükseldi.

    Mustafa Sarıgül'ün oğlunun evinde silah sesleri!

    'ün oğlu 'ün Beykoz'da yer alan evinde arkadaşlarıyla bir parti düzenlediği iddia edildi.

    SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ
    Komşuların ifade ettiğine göre, söz konusu partide büyük bir tartışma çıktı ve silah sesleri yükseldi.

    POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI
    Yükselen silah seslerinin ardından komşuların şikayeti üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin inceleme yaptıkları belirtildi.

    Öte yandan bazı görgü tanıkları, site içerisinde yer alan 2 destek güç polisinin olaya ilk müdahalede bulunduğunu, ekiplerin ise ihbarın üzerinden birkaç dakika geçmesinin ardından olay yerine geldiklerini bildirdi.

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