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    • 18.04.2020 23:30
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    İletişim Başkanı 'dan için taziye mesajı

    Başkanı sosyal medya hesabından için başsağlığı mesajı yayınladı. Altun, paylaşımında, "Düşünce dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve tarihçi Orhan Koloğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz" ifadelerine yer verdi.

    Altun’dan Orhan Koloğlu için taziye mesajı

    İletişim Başkanı , yaşamını yitiren gazeteci, yazar ve tarihçi 'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve basın camiasına başsağlığı diledi.

    Altun, Twitter hesabından, 91 yaşında hayatını kaybeden Koloğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.

    Düşünce dünyasının önemli isimlerinden Orhan Koloğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını aktaran Fahrettin Altun, aynı zamanda 'nin izniyle 'nın ilk olan 'nun oğlu olan Orhan Koloğlu'nun 91 yıllık ömrüne 90 kitap sığdırmış önemli bir olduğunu ifade etti.

    Bir dönem Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü görevini de üstlenen, yurt dışında birçok ülkede çeşitli ataşelik görevlerinde bulunan Koloğlu'nun birçok devlet adamına danışmanlık göreviyle de ülkesine hizmet ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

    "Geçmişimizi kalemiyle aydınlatan nice aydınımız gibi Orhan Koloğlu da fikirleriyle bilgi dünyamızı zenginleştirmiş, gelecek nesillere değerli tavsiyelerle dolu nice çalışmayı miras bırakmıştır. Orhan Koloğlu, ömrünün son zamanlarında dahi ülke meselelerini kendine dert edinmiş ve milli aydın kimliğiyle ülkemiz için fikri çalışmalarda bulunmayı ihmal etmemiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum."

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