Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'ta yapılan operasyon sonucu bölgede 18 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.

Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/VtWSN9tLPB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2020

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