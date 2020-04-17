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    • 17.04.2020 15:51
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    : 'ta 'ya ağır darbe! Hepsi etkisiz hale getirildi

    haberi... 'ta yapılan operasyon sonucu bölgede 18 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.

    Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe

    'ta yapılan operasyon sonucu bölgede 18 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Hepsi etkisiz hale getirildi
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