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    • 18.04.2020 06:53
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    : 'da camını kırıp içeri girdiği da yakalanan şüpheli: Benim adım felaket

    haberi... 'da, bir nın camını kaldırım taşıyla kırıp, içeriye giren şüphelisi Mehmet A., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Alkollü olduğu gözlenen şüpheli, polis aracına bindirilirken "Benim adım felaket" dedi. Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Benim adım felaket
    Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güney Caddesi meydana geldi. Cadde üzerindeki bir nın alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bankanın camının kaldırım taşıyla kırıldığını belirleyen polisler, içeride de bir kişinin olduğunu telsizden anons geçerek destek ekip istedi. Polisleri gören şüpheli ise bankanın sis odasına girerek saklanmaya çalıştı.



    Olay yerine sevk edilen Büro Amirliği, Terörle Mücadele (TEM) ve Özel Harekat ekipleri, bankaya girerek şüpheliyi gizlendiği yerde yakalayarak gözaltına aldı. Alkollü olduğu gözlenen ve isminin Mehmet A. olduğu saptanan şüpheli, polis aracına bindirilirken "Benim adım felaket" dedi. Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



    Öte yandan bankada yapılan incelemede çalınan herhangi bir şeyin olmadığını belirleyen polis, şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için de işlem yaptı.

    Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
    Haberler Güncel Son dakika: Adana'da camını kırıp içeri girdiği bankada yakalanan şüpheli: Benim adım felaket
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