Sırp arkadaşım Sanja aradı. "Türkiye olmasa Sırbistan'da hiçbir hasta tedavi edilemeyecekti. Allah sizden razı olsun" diye ağladı.
Monako Sarayı'nda bile herkes Türkiye'nin 33 ülkeye yaptığı tıbbi yardımı konuşuyor. Ne olur ülkemizin kıymetini bilelim.
Prens Albert'in şirketi SBM'nin özel danışmanı olan Biren, Monako'da yaşıyor.
Monako Sarayı'nda bile herkes Türkiye'nin 33 ülkeye yaptığı tıbbi yardımı konuşuyor. Ne olur ülkemizin kıymetini bilelim.
Prens Albert'in şirketi SBM'nin özel danışmanı olan Biren, Monako'da yaşıyor.