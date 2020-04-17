Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’nin danışmanı : Monako Sarayı'nda 'nin yardımları konuşuluyor

    ’nin danışmanı , “Avrupa ’nin yardımlarını konuşuyor” dedi: Monako Sarayı'nda bile herkes Türkiye'nin 33 ülkeye yaptığı tıbbi yardımı konuşuyor. Ne olur ülkemizin kıymetini bilelim.

    Türkiye olmasaydı yanmıştık
    Sırp arkadaşım Sanja aradı. "Türkiye olmasa Sırbistan'da hiçbir hasta tedavi edilemeyecekti. Allah sizden razı olsun" diye ağladı.




    Monako Sarayı'nda bile herkes 'nin 33 ülkeye yaptığı tıbbi yardımı konuşuyor. Ne olur ülkemizin kıymetini bilelim.





    'in şirketi SBM'nin özel danışmanı olan Biren, Monako'da yaşıyor.

    Haberler Güncel Monako Prensi’nin danışmanı Hülya Biren: Monako Sarayı'nda Türkiye'nin yardımları konuşuluyor
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri