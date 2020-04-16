Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri "Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı"na gelen bir ihbarı değerlendirdi.

Söz konusu ihbarda, Ankara'daki bir iş yerinde, nesli tükenmiş ya da tehlike altında olduğu için ticareti yasaklanan hayvanların boynuzlarından ve dişlerinden imal edilen tespihlerin satışının gerçekleştirildiği bilgisi iletildi.

Ekiplerce yapılan incelemede ihbarı doğrular nitelikte bilgilere erişildi ve konu araştırılmak üzere Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi. Müdürlüğüne bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince iş yerinde yapılan aramada, balina dişi, mamut dişi, fil dişi ve gergedan boynuzundan imal edilmiş çok sayıda tespih ve tespih yapımında kullanılan değerli taşlar ele geçirildi.





Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında ticareti yasaklanan ürünlerden üretilmiş ve satışa hazır vaziyette iş yerinde bulundurulan 124 adet tespih ve 47 adet çoğunluğu kehribar olmak üzere tespih yapımında kullanılan değerli doğal taşın, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi.





İlgililer hakkında soruşturma başlatıldı.