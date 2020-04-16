İşte Hasan Basri Yalçın'ın konuyla ilgili yazısı:

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyenlere aldanmayın. Her şey değişse de bizim ülkedeki muhalefetin halleri değişmez.

Şizofreni bitecek gibi değil. Muharrem İnce'yi çok yakından takip etmem ama belki de bu dünyada kendisine en fazla hak verdiğim lafı "şizofren" kavramıydı.

Kimseye hakaret etmek gibi bir niyetim yok. Ama tarif gerçekten çok iyi. Muhalefetin inandığı şeylere bakınca insan başka edecek laf bulamıyor.

Şizofreni gerçeği algılama sorunudur.

Gerçekle bağın kopması demektir. İnce bu lafı seçim sonrası kaçırıldığı iddialarına cevap olarak kullanmıştı. İnsanların ne tür saçmalıklara inanabileceğini o zaman görmüştük. Ama hadi bu büyük bir hayal kırıklığının ardından yaşanan anlık bir krizin sonucu diyelim. Ama maalesef bu kitlesel şizofreni hallerinde düzelmeye dair en ufak bir eğilim olmadığı gibi gün geçtikçe daha da artıyor. Ortaya trajikomik görüntüler çıkıyor.

Her gün bir saçma haber ve buna inanan tonlarca insanı görünce hayretler içinde kalıyorum. Bir de bunların içinde kelli felli tipleri görünce küçük dilimi yutuyorum. Hastalıktır. Allah şifa versin demekten başka bir şey gelmiyor elimden.

Bunlar salgın çıktığı günden beri canları neyi istiyorsa ona inanıyor ve onunla ilgili propaganda yapıyor. Karşımıza ilk önce eski tüfek bir şarkıcı çıktı. Türk hükümetinin bazı ilaçları hastalardan sakladığını ima ediyordu. Bununla da kalmıyor doktor gibi millete ilaç tavsiye ediyordu. Biraz eleştirilince özrü kabahatinden beter oldu. Meğerse birkaç doktor arkadaşı varmış. Bu nedenle kendisi de ilaç tavsiye edebilirmiş. Şimdi bu adama ne dersiniz?

Ayrıca bunlara göre insanlığın ümidi komünist Küba'daymış. Bizi bu salgından Küba ve komünizm kurtaracakmış.

Hadi bunlar dogmatik ve komünist bir kafanın saplantıları diyelim. Uganda işi ne olacak? Yine bir CHP'li çıkmış. Türkiye'ye Uganda'yı örnek gösteriyor ve Uganda'yı övüyor. Uganda virüsle çok iyi mücadele ediyormuş. Küba'dan Uganda'ya geçiş yaptık. Bakalım daha nerelere kadar gideceğiz.

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