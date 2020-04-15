NATO Savunma Bakanları Toplantısı, COVID-19 virüsü nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığındaki toplantıya Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ankara'daki Bakanlık Karargahı'ndan katıldı.
Bakan Akar, video konferans yöntemiyle süren toplantıda bir konuşma gerçekleştirecek.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "NATO Savunma Bakanları Toplantısı, COVID-19 virüsü nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da toplantıya Bakanlık Karargâhı'ndan katılıyor." ifadelerine yer verildi.
Bakan Akar, video konferans yöntemiyle süren toplantıda bir konuşma gerçekleştirecek.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "NATO Savunma Bakanları Toplantısı, COVID-19 virüsü nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da toplantıya Bakanlık Karargâhı'ndan katılıyor." ifadelerine yer verildi.
Bakan Akar'ın da katıldığı ve video konferans yöntemiyle devam eden NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan görüntüler...https://t.co/y0UwVlz7h6#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/6NkkapwUeu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2020