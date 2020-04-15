Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.04.2020 18:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.04.2020 18:51
    ABONE OL

    : Milli Savunma Bakanı , ' ' toplantısına katıldı

    haberi... Milli Savunma Bakanı , video konferans yöntemiyle gerçekleşen Toplantısı’na katıldı.

    Bakan Akar'dan kritik temas
    Toplantısı, COVID-19 virüsü nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığındaki toplantıya Millî Savunma Bakanı da 'daki Bakanlık Karargahı'ndan katıldı.


    Bakan Akar, video konferans yöntemiyle süren toplantıda bir konuşma gerçekleştirecek.



    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "NATO Savunma Bakanları Toplantısı, COVID-19 virüsü nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da toplantıya Bakanlık Karargâhı'ndan katılıyor." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'NATO Savunma Bakanları' toplantısına katıldı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri