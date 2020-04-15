Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 126 bin 758'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 2 milyon 231'e yükselirken; 484 bin 729 kişi de tedavi edildi.
SIRADIŞI BELİRTİLER VAR
Ateş, öksürük ve nefes darlığı tüm Covid-19 vakalarının büyük çoğunluğunda bulunur. Ancak virüsün ek sinyalleri var, bazıları soğuk algınlığı veya grip gibi ancak bazıları daha sıradışı… Bir hasta, gece bir anda yaşamaya başladığı dehşeti anlattı ve halisünasyonlar gördüğünü belirtti.
Uzmanlara göre, herhangi bir veya tüm semptomlar virüse maruz kaldıktan iki ila 14 gün sonra ortaya çıkabilir. İşte sizin ya da sevdiklerinizin Covid-19'a sahip olabileceğine dair işaretler ve kendinizi ve ailenizi korumak için ne yapmanız gerektiği...
Koronavirüsler, soğuk algınlığı, şiddetli akut solunum sendromu (SARS) ve Orta Doğu solunum sendromu (MERS) gibi hastalıklara neden olabilecek bir virüs ailesidir. 2019'da, Çin kaynaklı bir hastalık salgınının nedeni olarak yeni bir koronavirüs tanımlandı. Virüs şimdi şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) olarak biliniyor. Neden olduğu hastalığa 2019 koronavirüs hastalığı (COVID-19) deniyor. Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) COVID-19 salgını pandemi ilan etti.
Türkiye Cumhuriyet Sağlık Bakanlığı, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve DSÖ dahil olmak üzere halk sağlığı kuruluşları, salgını izliyor ve web sitelerinde güncellemeler yayınlıyor. Bu gruplar ayrıca hastalığın önlenmesi ve tedavisi için öneriler yayınlamakta
CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ
1. Nefes darlığı
Nefes darlığı genellikle Covid-19'un erken bir belirtisi değildir, ancak en ciddisidir. Öksürük olmadan kendi başına ortaya çıkabilir. Göğsünüz sıkışmaya başlarsa veya ciğerlerinizi hava ile dolduracak kadar derin nefes alamıyormuş gibi hissetmeye başlarsanız, bu harekete geçmeniz ve SABİM hattını aramanız için bir işarettir.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği kriterlere göre corona virüsün ciddi belirtileri arasında nefes darlığı yer almaktadır. Uzmanlar, Covid-19 için diğer riskli belirtileri "göğüste kalıcı ağrı veya basınç" ve "oksijen eksikliğini gösteren mavimsi dudaklar veya yüz" olarak karşımıza çıktığını söylüyor.
2. Ateş
Ateş, Covid-19'un önemli bir işaretidir. Bazı insanların çekirdek vücut sıcaklığının tipik 37 dereceden daha düşük veya daha yüksek olabileceğinden, uzmanlar olması gereken sıcaklığın bir sayıya sabitlenmediğini söylüyor.
3. Kuru Öksürük
Öksürük, corona virüsün başka bir yaygın belirtisidir, ancak sadece öksürük şüphe için belirleyici değildir. Bu boğazınızda hissettiğiniz bir gıdıklanma değildir. Öksürük rahatsız edicidir, göğsünüzün derinliklerinde hissettiğiniz kuru bir öksürüktür.
4. Titreme ve vücut ağrıları
Bir corona virüsü hastası yaptığı açıklamada 1 Nisan'da kendisine gelen titreme, vücut ağrıları ve yüksek ateşten söz ederek "Canavar geceleri ortaya çıkıyor" dedi.
Ailesinin geri kalanının da karantinaya alındığı bodrum katından verdiği röportajda, "Sanki biri beni dövüyordu. Ve o kadar çok titriyordum ki... Dişimin kenarını kırdım" dedi.
Kovid-19 hastası Cuomo, "Halüsinasyon görüyordum. Babam benimle konuşuyordu. Üniversiteden insanlar görüyordum, sonsuza dek görmediğim insanlar, garipti" dedi.
Uzmanlar, herkesin böyle ciddi bir tepki göstermeyeceğini söylüyor. Bazılarında titreme veya vücut ağrıları olmayabilir. Diğerleri daha hafif grip benzeri titreme, yorgunluk ve eklem ağrısı ve kasıntı yaşayabilir, bu da sebebin grip veya koronavirüs olup olmadığını anlamayıı zorlaştırabilir.
Covid-19'a sahip olabileceğiniz olası bir işaret, semptomlarınızın bir hafta kadar sonra düzelmemesi, hatta kötüleşmesidir.
5. Sindirim sorunları
İlk başta bilim, SARS-CoV-2 olarak da bilinen yeni tip koronavirüsle birlikte başlayan ishali veya diğer tipik mide sorunlarını düşünmedi. Hayatta kalanlar hakkında daha fazla araştırma yapıldıkça, bu görüş değişti. İshal ve mide sorunları, corona virüsün yan belirtileri arasında yer alıyor.
6. Pembe göz
Çin, Güney Kore ve dünyanın diğer bölgelerinden yapılan araştırmalar, Covid-19'lu kişilerin yaklaşık %1 ila %3'ünün de yaygın olarak pembe göz olarak bilinen konjonktivit olduğunu göstermektedir.
Bir virüsün neden olduğu oldukça bulaşıcı bir durum olan konjonktivit, gözün beyaz kısmını ve göz kapağının iç kısmını kaplayan konjonktiva adı verilen ince, şeffaf doku tabakasının iltihaplanmasıdır.
7. Koku ve tat kaybı
Hafif ila orta derecede koronavirüs vakalarında, Covid-19'un en sıradışı erken belirtilerinden biri olarak koku ve tat kaybı ortaya çıkıyor.