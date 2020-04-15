SIRADIŞI BELİRTİLER VAR

Ateş, öksürük ve nefes darlığı tüm Covid-19 vakalarının büyük çoğunluğunda bulunur. Ancak virüsün ek sinyalleri var, bazıları soğuk algınlığı veya grip gibi ancak bazıları daha sıradışı… Bir hasta, gece bir anda yaşamaya başladığı dehşeti anlattı ve halisünasyonlar gördüğünü belirtti.

Uzmanlara göre, herhangi bir veya tüm semptomlar virüse maruz kaldıktan iki ila 14 gün sonra ortaya çıkabilir. İşte sizin ya da sevdiklerinizin Covid-19'a sahip olabileceğine dair işaretler ve kendinizi ve ailenizi korumak için ne yapmanız gerektiği...