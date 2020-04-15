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    • 15.04.2020 23:23
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    Son dakika: Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil

    Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafi eğitimi düzenlemesi kısmi ve hızlandırılmış bir "telafi" sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir." dedi.

    Bakan Selçuk açıkladı: Söz konusu değil
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafi eğitimi düzenlemesi kısmi ve hızlandırılmış bir "telafi" sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir." dedi.









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