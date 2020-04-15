Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.04.2020 17:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.04.2020 17:50
    ABONE OL

    Nizip'te bir mahalle daha karantinada

    Yeni tip (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'in Nizip ilçesinde bir mahalle daha karantina altına alındı. Karantinaya alınan mahalle giriş ve çıkışa kapatıldı.

    O ilimizde bir mahalle daha karantinada

    'in Nizip ilçesinde bir mahalle yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

    Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.

    İlçeye bağlı 400 kişinin yaşadığı, 55 haneli İntepe Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, mahallede 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

    Karantinaya alınan mahalle giriş ve çıkışa kapatıldı.

    Öte yandan, daha önce Aşağıçardak Mahallesi ile ilçe merkezindeki 29 hanede uygulanan karantinanın devam ettiği bildirildi.

    Haberler Güncel Gaziantep Nizip'te bir mahalle daha karantinada
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri