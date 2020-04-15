Filyasyon ne demek? Filyasyon ekibi ne iş yapar? Filyasyon nasıl yapılıyor?

Filyasyon nedir? Filyasyon ne demek? Filyasyon ekibi ne iş yapar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam düzenlediği basın toplantısında sık sık filyasyon kelimesini kullandı. Bu kelimeyi duyan vatandaşlar, Filyasyon nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. Filyasyon nasıl yapılıyor? Filyasyon ne demek? Filyasyon ekibi ne iş yapar? İşte merak edilen bilgiler!

FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır.

Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.