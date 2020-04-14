Mehmet Akif Ersoy Caddesi çıkışı, D - 100 Karayolu bağlantı yolunda saat 15.45 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikserindeki kum yola saçılırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Son dakika: İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Beton mikseri yan yattı
Son dakika haberi... İstanbul Bakırköy D - 100 Karayolu bağlantı yolundan beton mikseri yan yattı. Korkutan kazada sürücü yaralanırken yol trafiğe kapandı.
Mehmet Akif Ersoy Caddesi çıkışı, D - 100 Karayolu bağlantı yolunda saat 15.45 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikserindeki kum yola saçılırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.