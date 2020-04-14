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    • 14.04.2020 16:39
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    : 'da facianın eşiğinden dönüldü! Beton i yan yattı

    haberi... Bakırköy D - bağlantı yolundan beton i yan yattı. Korkutan da sürücü yaralanırken yol trafiğe kapandı.

    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Beton mikseri yan yattı
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