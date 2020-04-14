Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Yeni koronavirüs tedbirleri hayata geçmeye devam ediyor. Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri artırılıyor. Bilindiği üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta araç giriş çıkışları durduruldu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız." ifadelerini kullanmıştı. Peki, iller arası seyahat yasak süresi uzatılacak mı? İşte detaylar...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? SÜRESİ UZATILACAK MI?

Şehirler arası seyahat yasağı ilk etapta 15 gün olarak duyurulmuştu. Bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.