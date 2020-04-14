Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Yeni koronavirüs tedbirleri hayata geçmeye devam ediyor. Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri artırılıyor. Bilindiği üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta araç giriş çıkışları durduruldu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız." ifadelerini kullanmıştı. Peki, iller arası seyahat yasak süresi uzatılacak mı? İşte detaylar...
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? SÜRESİ UZATILACAK MI?
Şehirler arası seyahat yasağı ilk etapta 15 gün olarak duyurulmuştu. Bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?
Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van – Van Büyükşehir Belediyesi