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    • 14.04.2020 16:46
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    ne zaman bitecek? İller arası ?

    Son olarak ülkemizde görülen koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülke çapında yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan "30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız." ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda vatandaşlar " ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, iller arası ? İşte detaylar...

    Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek?

    Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Yeni koronavirüs tedbirleri hayata geçmeye devam ediyor. Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri artırılıyor. Bilindiği üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta araç giriş çıkışları durduruldu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız." ifadelerini kullanmıştı. Peki, iller arası seyahat yasak süresi uzatılacak mı? İşte detaylar...

    ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? SÜRESİ UZATILACAK MI?

    Şehirler arası seyahat yasağı ilk etapta 15 gün olarak duyurulmuştu. Bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

    30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?

    Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
    Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
    Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi

    Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
    Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
    Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
    Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
    Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

    Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
    Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
    Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
    Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
    İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
    İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
    Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

    Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
    Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
    Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
    Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
    Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
    Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi

    Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
    Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
    Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
    Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
    Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi

    Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
    Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
    Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
    Van – Van Büyükşehir Belediyesi
    Haberler Güncel Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? İller arası seyahat yasak süresi uzatılacak mı?
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