Zira ormanlar küçüldükçe insanlar vahşi primatlara daha fazla yakınlaşıyor ve bu da insanlar ve primatlar arasında daha fazla etkileşime yol açıyor.

Corona virüsün (COVID-19) zoonotik hastalık olduğu biliniyor. Hastalığa neden olan corona virüsün yarasa kaynaklı olduğu düşünülüyor.