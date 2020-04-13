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    • 13.04.2020 18:05
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    : 'de 19 bin kaçak tıbbi maske ele geçirildi

    haberi... virüs fırsatçılarına bir darbe daha. 'de, bir tekstil atölyesinde kaçak üretilen 19 bin tıbbi maskeye el konuldu. İş yerindeki 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, yeni tip virüs (Kovid-19) salgını sonrası izinsiz malzeme üretimi yapan şüphelilere yönelik çalışması devam ediyor.

    Bu kapsamda, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde, hijyensiz ortamda tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı ihbarını alan polis, belirtilen adrese operasyon düzenledi.

    İl Sağlık Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde gerçekleştirilen kontrollerde, hijyen koşullarına uyulmadan kaçak üretilen 19 bin tıbbi maske ele geçirildi.

    Kaçak üretilen maskelere el konuldu, iş yerindeki 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Denizli'de 19 bin kaçak tıbbi maske ele geçirildi
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