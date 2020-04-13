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    Son dakika: 'den 65 yaş üstü vatandaşlara evlere teslim iftar yemeği!

    Koronavirüs nedeniyle toplu iftar programlarının yapılamaması üzerine harekete geçti. AK Parti Kadın kolları ramazan ayında hazırladıkları yemekleri vatandaşların sofrasına götürecekler. AK Parti Kadın Kolları Başkanı , “Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza götüreceğiz. Kapılarına bırakacağız. Bu ramazan kalabalık iftar sofralarında buluşamasak da yemeklerimizle evlerindeki sofralarında olacağız” ifadelerini kullandı.

    65 yaş üstü vatandaşlara evlere teslim iftar yemeği!

    Yeni tip koronavirüs sebebiyle ülke genelinde sıkı tedbirler alınırken; 24 Nisan'da başlayacak ramazan ayı için de kolları sıvadı. Bu sene tedbirler kapsamında toplu iftar programları yapılamayacağını kaydeden AK Parti Kadın Kolları Başkanı "Ramazanda da vatandaşlarımızı unutmuyoruz. Hazırlıklarımız başladı. Mahalle başkanlarımız aracılığıyla iftar yemekleri yapacağız. Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza götüreceğiz. Kapılarına bırakacağız. Bu ramazan kalabalık iftar sofralarında buluşamasak da yemeklerimizle evlerindeki sofralarında olacağız. Ayrıca şu anda kadın teşkilatlarımız evde yaptıkları ekmekleri 'Ekmeğimi paylaşıyoruz' etkinliği kapsamında mahallesinde bulunan ve sokağa çıkamayan vatandaşlarımıza dağıtıyor" dedi.

    600 BİN KİŞİYE ULAŞTILAR
    gazetesinde yer alan habere göre, sokağı çıkamayan 65 yaş ve üstü 600 bin AK Parti üyesine ulaştıklarını belirten Çam "Onlara Cumhurbaşkanı'mızın selamını götürdük. İhtiyaçlarını ve taleplerini not edip ilgili bakanlara ilettik" diye konuştu. Kadın Kolları olarak YouTube kanalını aktif hâle getirdiklerini kaydeden Çam "Özellikle ev ortamında, psikolojiyi de sağlam tutmak adına 'Arkası Yarın' gibi kısa videolarımız yayınlanıyor. Ayrıca, seyredilebilecek filmler ve belgeseller teklifinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde toplu olarak sosyal medya üzerinden örgütlenerek aynı anda filmler izleyip kitaplar okuyacağız" ifadelerini kullandı.

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