Sokağa çıkma yasağının ardından uzmanlardan uyarı: Sokaklara dökülmeyin!

Yetkililer hafta sonu getirilen ve 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının, geçici bir önlem olduğuna işaret etti. Salgının yayılma hızı ve kentlerdeki gelişmelere göre farklı zamanlarda benzer veya daha sıkı kararların alınabileceği, dolayısıyla vatandaşların bu gelişmeleri ani tepkilerle karşılamadan serinkanlılıkla uymasının mücadeleyi güçlendireceği belirtildi. Uzmanlar da COVID-19 yayılımını engellemeye dönük önlemlerde hastanelerdeki tedaviden daha önemlisinin halkın sahadaki bilinçli tavrı ve göstereceği sabır olduğuna dikkat çekiyor. Salgınla mücadelede ön safta olan sağlık çalışanları ile yetkililer, vatandaşların "Evde kal" kuralına en az önceki hafta kadar bağlı kalmasını bekliyor.

EN BÜYÜK GÜÇ SENSİN: HASTALIĞA YAKALANMA

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Sarp Üner, "Elimizdeki en büyük güç bu hastalığa yakalanmamak olmalı" dedi. Üner şunları söyledi:

"Koronayla ilgili aslında en önde savaşması gereken kişiler halkın ta kendisi. Bu savaşı da ancak evde kalarak, mesafeyi koruyarak, hijyene dikkat ederek yapabilirler. Hastalığa yakalanmamak amacıyla aldığımız önlemler en büyük gücümüzdür. Çünkü hastalığa yakalandıktan sonrası pek iyi değil, çok zor bir süreç."

YASAK KALKAR KURALLAR SÜRER

Prof. Dr. Sarp Üner gençlerin ve çocukların bu hastalığı ağır geçirmediğine yönelik sözlerin de yanlış anlaşıldığını belirterek şu uyarıda bulundu: "Çünkü bu hastalığa karşı kimin hassas olduğu çok belli değil. Sokağa çıkma yasağı bitiyor, ama lütfen zorunlu değilse evden çıkmayın. Sokağa çıkma yasağının bitmesi kuralların bittiği anlamına gelmiyor. Ayrıca vatandaşlarımız şunu da dikkate almalı; bu yasak öncesindeki 2 saatte çok geriye gittik. Lütfen evinizde kalın."