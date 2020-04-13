Polisi gören küçük kardeşler, taşların arkasına saklandı

30 Büyükşehir ve Zonguldak, sokağa çıkma yasağına tam destek verdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sokağa çıkma yasağında dışarıda oynayan 4 yaşındaki Mete, polis arabasını görünce oyun oynamak için kız kardeşiyle yaptığı eve yatarak saklandı.
Polis ekipleri, korkan çocuk ve kız kardeşine çikolata ikram etti. Polisin yalnızca suçluları kovaladığını, polisten korkmaması gerektiğini söyledi. "Sizleri çok seviyoruz" diyerek ayrılan polisleri iki kardeş el sallayarak uğurladı.
İki kardeş, sosyal medyada trend topic oldu:
İşte böyle güzellikler bizi mutlu ediyor.
Yavrunun saklanması, ortaya çıkması, çikolata ikramı harikaydı.
Polisimize helal olsun.
Çikolata ikramı 10 numara. Teşekkürler size.
YASAĞA DENİZDE YAKALANDILAR
Muğla'nın Bodrum ilçesinden tekneyle denize açılan 3 kişi, sokağa çıkma yasağını duyunca teknede mahsur kaldı.
PES ARKADAŞ!
Salgın nedeniyle uyarılara rağmen Kahramanmaraş'ta sokağa çıkan ve polis ekiplerine yakalanan gençlerin; "Canım evde çok sıkılmıştı", "Hiçbir işim yok, gezmeye çıkmıştım", "Canım istedi çıktım" şeklindeki savunmaları, polislere 'Pes' dedirtti.
Polis ekipleri, korkan çocuk ve kız kardeşine çikolata ikram etti. Polisin yalnızca suçluları kovaladığını, polisten korkmaması gerektiğini söyledi. "Sizleri çok seviyoruz" diyerek ayrılan polisleri iki kardeş el sallayarak uğurladı.
İki kardeş, sosyal medyada trend topic oldu:
İşte böyle güzellikler bizi mutlu ediyor.
Yavrunun saklanması, ortaya çıkması, çikolata ikramı harikaydı.
Polisimize helal olsun.
Çikolata ikramı 10 numara. Teşekkürler size.
YASAĞA DENİZDE YAKALANDILAR
Muğla'nın Bodrum ilçesinden tekneyle denize açılan 3 kişi, sokağa çıkma yasağını duyunca teknede mahsur kaldı.
PES ARKADAŞ!
Salgın nedeniyle uyarılara rağmen Kahramanmaraş'ta sokağa çıkan ve polis ekiplerine yakalanan gençlerin; "Canım evde çok sıkılmıştı", "Hiçbir işim yok, gezmeye çıkmıştım", "Canım istedi çıktım" şeklindeki savunmaları, polislere 'Pes' dedirtti.
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