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    • 12.04.2020 13:47
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    'den 'ye bir yardım daha! Başkan Erdoğan talimat vermişti

    Son dakika haberine göre salgını nedeniyle geçtiğimiz günlerde 'ye yardım gönderen , ikinci grup sağlık malzemeleri de bugün İngiltere’ye gönderdi.

    Türkiye'den İngiltere'ye bir yardım daha

    salgını nedeniyle geçtiğimiz günlerde 'ye yardım gönderen , ikinci grup sağlık malzemeleri de bugün İngiltere'ye gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla, #COVID19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere'ye gönderildi." denildi.

    İLK YARDIM CUMA GÜNÜ GÖNDERİLMİŞTİ
    Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, N95 maske ve tulumdan oluşan yardım malzemesi, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenerek cuma günü gönderilmişti.

    Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.

    Türkiye daha önce İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya da tıbbi yardımda bulunmuştu.

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